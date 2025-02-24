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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة عدادات المياه بمدينة نصر

تجديد حبس 3 أشخاص
تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة عدادات المياه بمدينة نصر

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 أشخاص، بينهم شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية في اتهامهم بسرقة عدادات المياه بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.


كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث من ضبط المتهمين بارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك" وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشادهم، تم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مدينة نصر ثالث

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