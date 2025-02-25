الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا

يستضيف برشلونة فريق أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية وهامة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا



ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 من شهر فبراير الحالي، في الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات مسابقة كأس ملك إسبانيا موسم 2024-25، عن طريق شاشة شبكة قنوات إس إس سي السعودية الرياضية المشفرة، على قناة SSC1 HD.

وعلى الصعيد التاريخي التقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في 47 مواجهة سابقة ضمن منافسات كأس الملك، حقق خلالها الفريق الكتالوني 22 فوزا مقابل 16 انتصار لأتلتيكو، فيما انتهت 9 مواجهات بينهما بالتعادل.



وسجل لاعبو برشلونة 93 هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد، واستقبلت شباكهم 71 هدفا في منافسات كأس الملك.

التشكيل المتوقع لبرشلونة واتليتكو مدريد

ونستعرض التشكيل المتوقع لمباراة القمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع:جول كوندي - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - جافي.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة برشلونة

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه ماريا خيمينيز - روبن لو نورماند - خافي جالان.

خط الوسط: جيوفاني سيميوني - رودريجو دي بول - بابلو باريوس - سامو لينو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.