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روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

صاروخ روسي،فيتو
صاروخ روسي،فيتو

ابتكر المصمم الروسي ألكسندر روديكوف أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويعثر على هدفه المحدد باستخدام كاميرا فيديو، يمكن إطلاقه من الأرض ومن الجو.

أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء

ويشير المصمم إلى أن وزن هذا الصاروخ يعادل نصف وزن الذخيرة المخصصة لنظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا".

ويقول: "لا يوجد في العالم نظير للصاروخ المبتكر. يحاول الجميع صنع مثله، لكننا الأوائل حتى الآن. لقد ابتكرنا بنجاح صاروخا موجها برأس موجه، مع دفات، يزن نصف وزن "إيغلا"، وهو أرخص بكثير من جميع الصواريخ الموجودة في الإنتاج، ولكن الأهم من ذلك أنه يحلق في الفضاء ويجد هدفه المحدد باستخدام كاميرا فيديو".

ووفقا له، يطير إلى هدفه في صمت لاسلكي كامل بسبب استخدام كاميرا فيديو. ويمكنه قطع المسافة إلى هدفه على أدنى ارتفاع ممكن، والتحليق بين الأشجار، وفوق قممها، والالتفاف حول التضاريس.

ويمكن إطلاقه من منشآت أرضية ثابتة، ومن أنبوب، وكذلك من الطائرات. يمكن توجيه الصاروخ قبل إطلاقه نحو جسم ثابت أو طائرة مسيرة معادية.

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