حفل إطلاق كتاب "أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة" بمكتبة ديوان اليوم

تنظم مكتبة ديوان فرع الزمالك، حفل إطلاق كتاب “أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة” للكاتب حسن عبد الموجود، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري، حيث تناقشه المخرجة هالة خليل.

كتاب أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة

ويحكي الكتاب خمسين حكاية مدهشة، بلغة عذبة متدفقة، ومصحوبة بصور نادرة من أهم أرشيفات الصور الفوتوغرافية، تُطلعنا على حياة أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة.

ترسم الحكايات ملامح أيقونة "كوكب الشرق" منذ كانت طفلة تغني للأوز في بيت أسرتها بقرية "طماي الزهايرة"، ثم صبية تُطرب البسطاء في قرى الدلتا، ثم فتاة قدِمت إلى القاهرة مشمولةً بحماية المشايخ، حتى أصبحت امرأةً يحاول الكثيرون الفوز بقلبها؛ الغرباء وأقرب المقربين، الألمان والحلفاء، الملك والضباط الأحرار.

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