"أم كلثوم ذاكرة أمة وتاريخ شعب" بملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "أم كلثوم ذاكرة أمة وتاريخ شعب"، فى السابعة من مساء يوم الخميس ٢٧ فبراير الجاري، بمركز الهناجر للفنون بالأوبرا.

صالون الهناجر الثقافي

ويتحدث فى الملتقى الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، الدكتورة سالي جاد وكيل كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور أشرف عبد الرحمن رئيس قسم النقد الفني بأكاديمية الفنون، الناقد الفني هيثم أبو زيد، وغيرهم.

وتدير اللقاء الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية، تقدمها فرقة عشاق النغم، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار.

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