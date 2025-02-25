الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

معرفش أنه مخالف، اعترافات العامل المتهم بتركيب طبق دش أعلى الحاجز الخرساني بمحور الجيزة

دش هوائي، فيتو
دش هوائي، فيتو

استمعت جهات التحقيق في الجيزة لأقوال عامل قام بتثبيت طبق دش هوائي أعلى الحاجز الخرساني الخاص بأحد المحاور المرورية بالجيزة.

وأقر بقيامه بتثبيت طبق الدش على المحور منذ عدة أيام بالمنطقة محل عمله بأحد الجراجات بالمنطقة المشار إليها، قائلا: معرفش أنه مخالف وكنت بعدل التليفزيون.

 تداول مقطع فيديو يظهر خلاله طبق دش هوائي مثبت على محور الجيزة

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله طبق دش هوائي مثبت أعلى الحاجز الخرساني الخاص بأحد المحاور المرورية بالجيزة.


 



وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ظهور طبق دش هوائي مثبت أعلى الحاجز الخرساني الخاص بأحد المحاور المرورية بالعمرانية بالجيزة. 
 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل مقيم بالجيزة؛ وبمواجهته أقر بقيامه بتثبيت طبق الدش على المحور منذ عدة أيام بالمنطقة محل عمله بأحد الجراجات بالمنطقة المشار إليها، لمشاهدته التلفاز وأزاله عقب ذلك.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محور الجيزة الجيزة
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