إحالة عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة نصر للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية في مدينة نصر، وارتكب 4 عمليات سرقة بأسلوب كسر الباب إلى محكمة الجنايات.



سرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد بضبط (عاطل) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات مساكن المواطنين بأسلوب "كسر الباب".



وبمواجهته اعترف بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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