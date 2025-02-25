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التشكيل المتوقع لمواجهة أهلي جدة والقادسية بالدوري السعودي

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق أهلي جدة أمام القادسية في مواجهة هامة ضمن   لقاءات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

وتُقام مباراة الأهلي ضد القادسية، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

 

موعد مباراة الأهلي ضد القادسية بالدوري السعودي

 ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

 

تشكيل الأهلي المتوقع ضد القادسية 

 حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: علي مجرشي، ماتيو دامس، روجر إيبانييز، سعد بالعبيد.
خط الوسط: زياد الجهني، جابري فيجا، فرانك كيسي.
خط الهجوم: ويندرسون جالينو، إيفان توني، فراس البريكان.


تشكيل القادسية المتوقع ضد الأهلي 


حراسة المرمى: كوين كاستيليس.
خط الدفاع: جهاد بن زكري، ناتشو فرنانديز، غاستون ألفاريز، إيكر ألمينا.
خط الوسط: تركي العمار، ناهيتان نانديز، حسن القحطاني، إيزيكيل فرنانديز.
خط الهجوم: جوليان كينيونيس، إيمريك أوباميانج

 

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة، حيث تمكن من تحقيق 13 انتصارًا، فيما تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في ست مواجهات.


بينما يحتل القادسية المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، حيث نجح فارس قادس في تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل مرتين وخسر في 4 مناسبات.


وتمتلك قناة “SSC1 HD”الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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