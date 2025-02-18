الثلاثاء 18 فبراير 2025
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اقتصاد

إي إف چي هيرميس السعودية تحصل على الجائزة الذهبية في ملتقى الأسواق المالية

إي اف چي هيرميس السعودية
إي اف چي هيرميس السعودية تحصل على الجائزة الذهبية،فيتو

حصدت “إي إف چي هيرميس السعودية” الجائزة الذهبية كأفضل دار للبحوث للعام الثالث على التوالي،وهو  تأكيد لريادتها في القطاع المالي ودورها البارز في تقديم التحليلات الاستثمارية المتعمقة،  وذلك خلال فعاليات ملتقى الأسواق المالية 2025، الذي تنظمه تداول السعودية بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين وصناع القرار في القطاع المالي.

                          

التكريم يعكس ريادة“إي إف چي هيرميس السعودية”

 

ويأتي هذا التكريم ليعكس الريادة التي تتمتع بها “إي إف چي هيرميس السعودية” في مجال البحوث المالية والاستثمارية، حيث تواصل الشركة تقديم تحليلات دقيقة ورؤى استراتيجية تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

 

"إي إف چي القابضة" أداء استثماري إقليمي يدعم الأسواق الناشئة

 

ويعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة النجاح التي حققتها “إي إف چي القابضة” في الأسواق المالية الإقليمية، حيث تواصل المجموعة لعب دور رئيسي في تقديم الخدمات المالية المتكاملة، وتعزيز فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة، من خلال تقديم حلول متطورة تشمل الوساطة في الأوراق المالية، إدارة الأصول، الاستثمار المباشر، والخدمات المصرفية الاستثمارية.

ويمثل الفوز بهذه الجائزة للعام الثالث على التوالي شهادة ثقة في جودة الأبحاث والتقارير التي تقدمها الشركة، والتي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

 

وتعكس هذه الجائزة قدرة المجموعة على ابتكار أدوات تحليلية متطورة تسهم في زيادة شفافية الأسواق المالية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي كوجهة استثمارية واعدة.

 

تواصل التميز في تقديم الأبحاث المالية

 

وتؤكد “إي إف چي هيرميس السعودية” مع استمرار توسع السوق السعودي وجذب مزيد من الاستثمارات،  التزامها بتقديم رؤى تحليلية دقيقة تستند إلى أحدث المنهجيات البحثية، لدعم قرارات المستثمرين وتعزيز الأداء المالي للشركات المدرجة.

 

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