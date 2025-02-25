عودة مخبز قرية البرامون للعمل بعد تدخل من محافظ الدقهلية (صور)

عاد مخبر قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة، صباح اليوم الثلاثاء، للعمل بعد التوقف عن التشغيل، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وللتخفيف عن المواطنين في الحصول على حصص الخبز.

وكان محافظ الدقهلية، تبين له وجود مخبز مغلق خلال جولته التفقدية، صباح أمس الإثنين، بقرية البرامون، وعلى الفور قام المحافظ بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشغيل المخبز.

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مصالح المواطنين، وتيسير حصولهم على احتياجاتهم المشروعة.

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل المخبز في المواعيد المحددة صباحا وتوفير الحصة المحددة من الدقيق اللازم لحصص المواطنين من الخبز، وتشغيل المخبز، وبالفعل بدأ المخبز منذ ساعات الصباح الأولى اليوم في التشغيل وإنتاج الخبز للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.