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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يلتقي نظيره التونسي لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يلتقي نظيره التونسي
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 التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو – الألكسو – الإيسيسكو) ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورتها الرابعة عشرة،  منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسى. 

بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر وتونس

جاء ذلك خلال زيارته إلى الجمهورية التونسية للمشاركة في فعاليات المجلس التنفيذي والاجتماع التشاوري الثالث للجان الوطنية، التي تعقد خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية، ودعم التعاون المشترك بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر وتونس.

شهد اللقاء مناقشة سُبل تطوير البرنامج التنفيذي المشترك بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على آليات تفعيل بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والتونسية.

 تعزيز التبادل العلمي بين الجامعات المصرية والتونسية

كما تناولت المباحثات سُبل تعزيز التبادل العلمي بين الجامعات المصرية والتونسية، وتكثيف برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى بحث فرص الاستفادة من بنك المعرفة المصري كمنصة تعليمية وبحثية رائدة تساهم في تطوير مهارات الباحثين والطلاب في كلا البلدين.

حضر اللقاء السفير المصري في تونس باسم حسن، ونائب السفير المصري عبد المحسن شافعي، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة وعضو مصر في المجلس التنفيذي للإيسيسكو، وعدد من قيادات التعليم العالي والبحث العلمي التونسي.

 

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التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم بنك المعرفة مجال التعليم منظمة الإيسيسكو وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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