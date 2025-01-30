إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الموعد الذي ستنفصل فيه مركبة Progress MS-28 الروسية عن المحطة الفضائية الدولية لتعود إلى الأرض.

عودة مركبة Progress MS-28 الروسية إلي الأرض

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "تم تحديد الـ 25 من فبراير القادم موعدا لانفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية الدولية.. جميع المعدات الضرورية لعملية انفصال المركبة عن المحطة جاهزة، ويتم التحضير لعملية الانفصال".

وكانت روسيا قد أطلقت مركبة Progress MS-28 من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 15 أغسطس الماضي، وبعد يومين وصلت المركبة إلى وجهتها والتحمت بوحدة "زفيزدا" التابعة للمحطة الفضائية الدولية، وحملت المركبة إلى المحطة المؤن والأغذية والمياه اللازمة للرواد هناك، إضافة إلى بعض المواد والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية.

تعديل مدار المحطة في الفضاء

و"Progress MS" هي مركبات شحن فضائية طورتها روسيا لعمليات إمداد المحطة الفضائية بالبضائع، وتستخدم لنقل المعدات العلمية والماء والأكسجين والغذاء إلى المحطة، وعندما تكون هذه المركبات ملتحمة بالمحطة يمكن استعمال محركاتها النفاثة لتعديل مدار المحطة في الفضاء.

يوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد وكالة "روس كوسموس" الروسية إيفان فاغنر وأليكسي أوفتشيينين وألكسندر غوربونوف، ورواد ناسا دونالد بيتيت ونيك هيغ، بالإضافة إلى باري ويلمور وسونيتا ويليامز، حيث وصلا إلى المحطة في إطار أول رحلة مأهولة لمركبات Boeing Starliner.

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