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رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد القادسية بالدوري السعودي

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق أهلي جدة أمام القادسية في مواجهة هامة ضمن   لقاءات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

وتُقام مباراة الأهلي ضد القادسية، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

موعد مباراة الأهلي ضد القادسية بالدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة، حيث تمكن من تحقيق 13 انتصارًا، فيما تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في ست مواجهات.


بينما يحتل القادسية المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، حيث نجح فارس قادس في تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل مرتين وخسر في 4 مناسبات.


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