اليوم، رابطة الأندية تعقد مؤتمرًا للكشف عن الاسم الجديد لكأس الرابطة

يعقد اليوم، الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص برابطة الأندية المصرية، والذي سيقام بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن التجديدات بشأن بطولة كأس الرابطة.



ومن المقرر الإعلان في المؤتمر عن كأس الرابطة بمسماه الجديد.

مواعيد مباريات كأس الرابطة



وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة للموسم الجارى 2024 - 2025، وانطلقت البطولة 10 ديسمبر بمباريات الجولة الأولى.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية يوم 18 مارس 2025، على أن تقام الجولة الثالثة يوم 22 من الشهر ذاته.

وتبدأ منافسات الجولة الـ4 في الأول من أبريل، على أن تقام الجولة الخامسة يوم 22 من الشهر ذاته.

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا، بكأس الرابطة الموسم الماضي بعد الفوز على حساب نادي طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في أغسطس الماضي.

وحافظ فريق سيراميكا كليوباترا، على اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تمكن من التتويج باللقب في النسخة قبل الماضية، بالفوز على فريق المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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