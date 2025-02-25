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ثقافة وفنون

جاك كوايد يكشف تفاصيل دوره في الموسم الأخير من مسلسل THE BOYS (فيديو)

جاك كوايد، فيتو
جاك كوايد، فيتو

the boys، تحدث الممثل جاك كوايد، عن تفاصيل دوره في الموسم الأخير، من مسلسل THE BOYS.

وقال جاك في لقاء إعلامي، على هامش حضوره حفل توزيع جوائز ساج،:"أكون مغطى بالدماء معظم الأيام، وهذا ليس مفاجئًا، ومن الرائع ان ننهي المسلسل على الطريقة التي يريدها صناع العمل، وهذا الأمر نادر في التلفاز هذه الايام".

الانتهاء من كتابة نصف حلقات الموسم الأخير لمسلسل The Boys

فيما أوضح مبتكر مسلسل The Boys، إريك كريبك، أنهم لا يزالون في مرحلة كتابة سكريبت الموسم الخامس والأخير، مشيرا إلي انه غير قلق من التأخر في تصوير المسلسل.

وقال إريك في تصريحات صحفية: “تم كتابة حوالي نصف الحلقات... هذا لا يخيفنا حقًا... دائمًا ما تعيد كتابة هذه الأشياء حتى قبل يوم التصوير، وأحيانًا في يوم التصوير نفسه.. الأمور تتغير طوال الوقت... نحن بالتأكيد نعدل السكريبت عندما تظهر أحداث جديدة”.

مبتكر مسلسل "The Boys" يكشف عن خوفه من فشل الموسم الأخير

وعبر مبتكر مسلسل "The Boys"، عن خوفه من فشل الجزء الخامس والأخير من المسلسل.

وقال كريبك في تصريحات صحفية: "أشعر بالخوف الشديد من أن يتحول "The Boys"، إلى الشيء الذي كنا نسخر منه طوال خمس سنوات، ما يجعل المسلسل مميزًا هو طابعه الجريء والمتمرد، وسيكون الأمر مخيبًا جدًا إذا فقد هذا الطابع.. أعمل بجد لتجنب حدوث ذلك".

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واستكمل إريك حديثه، قائلًا: "كان مسلسل "Game of Thrones" مسلسلًا مذهلًا، عندما تفكر في حجم العمل والجهد والإبداع الذي بُذل فيه، تجد أن كل ما يتحدث عنه الناس هو النهاية.. وأنا فقط أقول، 'يا إلهي!' الأمر مثير للغاية، لكنه مخيف أيضًا".

تفاصيل الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys

 وأوضحت التقارير الصحفية أنه يجري حاليا كتابة الموسم الأخير من مسلسل The Boys،  الذي سيتكون من 8 حلقات، ومن المتوقع أن يشهد ظهور بعض شخصيات مسلسل "Gen V"، المستلهم من The Boys. 

وأشارت التقارير إلى أن البحث مازال جاريا، عن أفكار جديدة للممثلين الضيوف من الصف الأول، على أن يبدأ تصوير الجزء الأخير في شهر نوفمبر المقبل ليظهر على الشاشة خلال عام 2026.

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أنتوني ستار: إنهاء مسلسل "The Boys" بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب

وأوضح الممثل أنتوني ستار أن إنهاء مسلسل "The Boys"، بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب. 

وقال ستار في تصريحات صحفية: "لا أريد أن نكون المسلسل، الذي جدد لموسم إضافي، أكثر من اللازم وينتهي بشكل مخيب للآمال، أعتقد أننا نستحق أن نخرج مرفوعي الرأس".

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