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ثقافة وفنون

محمود الليثي يروج لشخصيته في مسلسل منتهي الصلاحية

محمود الليثي ودنيا
محمود الليثي ودنيا ماهر، فيتو

روج الفنان محمود الليثي لشخصيته في مسلسل منتهي الصلاحية حيث نشر صورا لأسرته في المسلسل عبر حسابه الرسمي على انستجرام والتي تجمعه بالفنانة دنيا ماهر وطفل وطفلة.

وعلق الليثي “أسرة صغيرة سعيدة.. انتظروا عائلة فتحي وصفاء في مسلسل منتهي الصلاحية إخراج تامر نادي".

ويواصل الفنان محمد فراج تصوير مسلسل “منتهي الصلاحية”، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يناقش المسلسل قضية النصب الإلكتروني وبعض المواقع المشبوهة.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن القضية الرئيسية التي يناقشها هي فكرة الخسائر المالية التي يتعرض لها البعض بسبب الرهانات الإلكترونية وبعض المواقع التي يقامر من خلالها المستخدمين.

 

مسلسل منتهي الصلاحية 

مسلسل منتهي الصلاحية ينتمى لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد. 

 

قصة مسلسل منتهي الصلاحية 

وتدور أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" حول شخصية موظف بنك الذي يجسده الفنان محمد فراج، حيث تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة لتكشف لنا عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق.

 

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، وياسمين رئيس، وهبة مجدي، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام الدين ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي. 

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