كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود بالدوري المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة حرس الحدود

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة واشرف داري وكريم الدبيس

الوسط: مروان عطية وأحمد رضا وإمام عاشور

الهجوم: أشرف بن شرقي وحسين الشحات ووسام أبو علي

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق بشكل أساسي في مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة ١٦ لمباريات الدوري الممتاز.

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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