بتصويت 10 دول بينها روسيا، مجلس الأمن يعتمد مشروعا أمريكيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا

بتصويت 10 دول وامتناع 5 اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن إرساء السلام في أوكرانيا في صيغته الأصلية دون خطاب معادٍ لروسيا.



وصوتت عشر دول لصالح القرار، من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، فيما امتنعت خمس دول أخرى عن التصويت بينما لم يصوت أحد ضده".



وذكَّرت نائبة السفيرة الأمريكية دوروثي كاميل شيا، في وقت لاحق، أن هذا النص لا ينبغي تأجيله لأنه قُدّم في الوقت المناسب وهو "مختصر"، مشيرةً إلى هذا القرار ليس "اتفاقية سلام" بل "مسار للسلام".



بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نحن نقدر الموقف الذي عبر عنه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها عميقة الجذور".

والإثنين، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة،، قرارا ثانيًا بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة، تضمن عددا من التعديلات المناهضة لروسيا من قبل الدول الغربية، وذلك بعد تبنيها قرارًا مناهضًا لروسيا كانت اقترحته أوكرانيا.



وقال نيبينزيا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "للأسف، في غياب التعديل الذي اقترحناه حول ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وبعد اعتماد التعديلات الأوروبية، تم تشويه جوهره تمامًا. ونتيجة لذلك، بدلًا من الدعوة إلى السلام، التي تصورها زملاؤنا الأمريكيون في الأصل، وجدنا أنفسنا أمام ورقة أخرى مناهضة لروسيا تشوه الحقيقة وتخلق توقعات وأفكار غير واقعية لمعارضة المجتمع الدولي بشأن سبل حل الأزمة الأوكرانية".



وقبل المشروع الأمريكي، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، اعتمدت مشروع قرار صاغته أوكرانيا بشأن الأزمة الأوكرانية، تضمن بنودًا مناهضة لروسيا.

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