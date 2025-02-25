الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص  أعلى طريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث الطريق الأوسطي اليوم 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر،  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص  أعلى الطريق الأوسطي، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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