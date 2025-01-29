الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي

حادث إنقلاب سيارة
حادث إنقلاب سيارة

أصيب 6 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة  ميكروباص بالطريق  الدائري الأوسطي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي 

 

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب لميكروباص على الطريق  الدائري الأوسطي، على الفور انتقلت الخدمات المرورية مدعومة  بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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وبالإنتقال والفحص، تبين اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انحرافها وانقلاب السيارة، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، ونقل سيارات الإسعاف  المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

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