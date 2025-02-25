أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند الجديدة المصنعة في ألمانيا

طرحت سيارات أوبل جراند لاند الجديدة، الـ SUV في السوق المصري، بأسعار تبدأ من مليون و700 الف حتي 2,100.000 للفئة الأعلى تجهيزًا.

وجاءت أوبل جراند لاند الجديدة بمواصفات متميزة في جميع فئاتها الثلاث: هاي لاين وتوب لاين، وتوب لاين+، حيث تجمع بين القوة والأداء العالي والرفاهية. السيارة مزودة بمحرك 1600 تربو بقوة 180 حصان وعزم 240Nm، مما يضمن أداءً استثنائيًّا على مختلف الطرقات مع توازن مثالي بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة ومريحة. كما تقدم مساحة شنطة واسعة تبلغ 550 لتر لتلبية احتياجات التخزين، وتتوفر بـ 6 ألوان مختلفة لتناسب جميع الأذواق.

فيما يتعلق بالتصميم الخارجي، تأتي أوبل جراند لاند بجنوط رياضية مقاس 19 بوصة مزدوج الالوان، تضفي على السيارة طابعًا رياضيًا جذابًا في جميع الفئات، يتميز السقف في جميع الطرازات باللون الأسود، مما يضيف لمسة من الأناقة والحداثة. كما يتمتع الموديل بحماية أسفل المحرك من الحديد لتعزيز قدرته على تحمل الظروف القاسية، بالإضافة إلى مخرج العادم الثنائي الذي يبرز التصميم الرياضي.

في جميع الفئات، يتم إضافة ميزات مثل السقف البانورامي القابل للفتح، مع ستائر بانوراما تفتح بلمسة واحدة بداية من الفئة الثانية توب لاين، مما يزيد من الفخامة والراحة أثناء القيادة.

أما بالنسبة للإضاءة، فقد تم تزويد أوبل جراند لاند بتكنولوجيا إضاءة ماتريكس ليد في جميع الفئات، والتي توفر إضاءة دقيقة وقوية على الطرق المظلمة كما تضفي الإضاءة الأمامية بتقنية D3 لعلامة أوبل طابعًا عصريًا مميزً، ومزودة بمساعدة أوتوماتيكية أثناء استخدام الإضاءة العالية، مما يجعل القيادة أكثر أمانًا وراحة.

ومن جهة أنظمة الأمان، تأتي أوبل جراند لاند مجهزة بست وسائد هوائية، مع نظام مساعدة السائق على الانتباه، ونظام مكابح الطوارئ، بالإضافة إلى كاميرا خلفية تسهل عملية الركن. كما تحتوي السيارة على نظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع المكابح على العجلات، مما يعزز مستوى الأمان في جميع الفئات. في فئة توب لاين +.

تم إضافة نظام كاميرا 360 درجة الذي يوفر رؤية محيطية شاملة، مما يسهل المناورة في الأماكن الضيقة. بينما تميزت أيضا بأنظمة أمان إضافية مثل تنبيه الخروج من المسار، وتنبيه النقاط العمياء، مما يعزز تجربة القيادة ويزيد الأمان.

داخل المقصورة، توفر السيارة في جميع الفئات مقاعد معتمدة من AGR، حيث تقدم دعمًا مثاليًا للظهر وتساهم في تحسين الراحة أثناء القيادة الطويلة. كما تم تجهيز المقصورة بنظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي الاتجاهات مع فتحات تكييف خلفية. المقاعد في فئة توب لاين+ تأتي مع جلد فخم مزود بوظيفة المساج والتبريد، في حين أن فئة هاي لاين وتوب لاين تتميز بمقاعد قماشية بلوني الرمادي والأسود مع تعديل يدوي للمقعد في 10 اتجاهات. في الفئات الأعلى، تم تجهيز السيارة بمقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا للمقاعد الأمامية في 10 اتجاهات، مما يضيف راحة إضافية.

أما بالنسبة للتكنولوجيا، تحتوي جميع فئات السيارة على شاشة عرض بحجم 16 بوصة تعمل باللمس، مع نظام ملاحة وأوامر صوتية، ودعم لأنظمة الاتصال الحديثة مثل Apple CarPlay وAndroid Auto كما تحتوي السيارة على 6 سماعات توفر تجربة صوتية رائعة. ايضا تم توفير شاحن لاسلكي للمزيد من الراحة في جميع الفئات، مما يتيح الاتصال السلس بكل الأجهزة الذكية.

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