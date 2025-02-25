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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض مسلسل الغاوي لأحمد مكي

مسلسل الغاوي، فيتو
مسلسل الغاوي، فيتو

قررت الشركة المنتجة لمسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان احمد مكي عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم.

 

وانتهى الفنان أحمد مكي وأسرة مسلسل الغاوي من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

 

 

قصة مسلسل الغاوي 

ويجسد الفنان أحمد مكي خلال الأحداث شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة.

 

وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة شمس بتورطه في دائرة صراع لا تنتهي حين يفقد أحد أصدقائه الذي مات قهرا بعدما قضى عقوبة بالسجن.

 

أبطال مسلسل الغاوي 

المسلسل بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

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الغاوى مسلسل الغاوي أحمد مكي أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025
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