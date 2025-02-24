علي الطيب بوجهين في دراما رمضان 2025

يخوض الفنان علي الطيب موسم دراما رمضان 2025 من خلال المشاركة في عملين مختلفين ويطل بوجهين على الشاشات في هذا الموسم الدرامي الثري.

مسلسل حسبة عمري والشرنقة

حيث يشارك علي الطيب في رمضان المقبل في مسلسل حسبة عمري وهو مسلسل مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش إت.

ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية مهمة تخص المرأة، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعد الطلاق، بالإضافة إلى قضايا قانونية.

ويسلط الضوء على "حق الكد والسعاية"، وهو مصطلح إسلامي يهدف لحفظ حقوق المرأة التي ساهمت بجهد كبير في تنمية ثروة زوجها.

مسلسل "حسبة عمرى" بطولة روجينا، محمد رضوان، وعمرو عبد الجليل، وعلى الطيب، ومحمود البزاوي، من تأليف محمود عزت، إخراج مى ممدوح.

كما يشارك علي الطيب في مسلسل الشرنقة وهو عمل ينتمي إلى فئة الغموض والإثارة.

قصة مسلسل الشرنقة

وتدور قصة مسلسل الشرنقة حول "حازم إبراهيم" محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه لاتخاذ قرار يغير مسار حياته بالكامل، ويقوده إلى رحلة مليئة بالغموض والصراع من أجل البقاء واكتشاف الذات.

أبطال مسلسل الشرنقة

والمسلسل بطولة كل من أحمد داود، مريم الخشت، سارة أبي كنعان، صبري فواز، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وغيرهم.

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