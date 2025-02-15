مسلسلات رمضان 2025، البرومو التشويقي لـ "الشرنقة" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، طرحت منصة واتش إت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” البرومو التشويقي لمسلسل “الشرنقة” بطولة الفنان أحمد داوود، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

برومو مسلسل الشرنقة

وعلقت الصفحة على البرومو: “الخطوة الأولى محتاجة واحد مجنون.. مسلسل الشرنقة من إنتاجات واتش إت الأصلية يُعرض حصريًا في رمضان ٢٠٢٥ على واتش إت”.

قصة مسلسل الشرنقة

وتدور قصة مسلسل الشرنقة حول "حازم إبراهيم" محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه لاتخاذ قرار يغير مسار حياته بالكامل، ويقوده إلى رحلة مليئة بالغموض والصراع من أجل البقاء واكتشاف الذات.

أبطال مسلسل الشرنقة

والمسلسل بطولة كل من أحمد داود، مريم الخشت، سارة أبي كنعان، صبري فواز، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وغيرهم.

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