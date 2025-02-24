غدا، محاكمة جزار ونجله بتهمة قتل شاب في السلام

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة محاكمة جزار ونجله في واقعة اتهامهما بقتل شاب في السلام، بسبب كاب.



طعن شاب وتهشيم رأسه بسبب الخلاف على الكاب

تبين من التحريات أن جزار وابنه أقدما على قتل شاب طعنا وهشما جمجمته فى مشاجرة بسبب خلاف على "كاب".

بلاغ بوجود جثة لشاب في السلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بوجود جثة لشاب بمساكن المحمودية فى السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لشاب يدعى "إسلام "، 22 سنة، مصاب بجروح قطعية وتهشم بالجمجمة، بعد اعتداء آخرين عليه.

المشاجرة نشبت بين جزار وآخر بسبب كاب

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وابن الجزار بسبب خلاف على كاب كان يرتديه أسفرت عن اصابة ابن الجزار بجرح بسيط فى فمه.

غضب الجزار أنهى حياة شاب

وأضافت التحريات أن المتهم الثانى (ابن جزار) 16 سنة، أخبر والده الجزار بخلافاته مع زميله بسبب الكاب فاستشاط غضبا فذهب إليه، وتعدي عليه بالضرب وأخرج سلاح أبيض "كزلك" وعصا خشبية وطعنه المتهم وهشم رأسه.

اعتراف المتهم بارتكاب جريمة القتل

تم ضبط المتهمين واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

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