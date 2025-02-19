التصريح بدفن جثة شاب قفز من الطابق الخامس بالعجوزة

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة شاب سوداني أنهى حياته قفزا من الطابق الخامس في منطقة العجوزة، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب.

شاب ينهي حياته بالعجوزة

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد بمصرع شخص إثر سقوطه من علو.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث العجوزة، رفقة القوة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين انتحار الشاب "أحمد. خ"، (30 عامًا)، سوداني الجنسية، بعد أن قفز من الطابق الخامس.

التحريات الأولية في الحادث



ووفق التحريات الأولية، فإن الشاب كان يعاني من اكتئاب شديد دفعه إلى إنهاء حياته، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

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