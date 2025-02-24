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حوادث

صورت الفيديو أثناء الجريمة، القبض على شاب تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

القبض على شاب، فيتو
القبض على شاب، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال ركوبها أتوبيس "ميني باص" بالقاهرة.

 

صورت الفيديو أثناء التحرش بها.. القبض على شاب تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال ركوبها أتوبيس "ميني باص" بالقاهرة.
 

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وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وبسؤالها أقرت بأنها حال ركوبها الأتوبيس، قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرش بها من خلال الجلوس بجوارها والالتصاق بها فقامت بتغيير مكانها وتصوير مقطع الفيديو.
 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وأنه قام بملامسة الفتاة في أثناء جلوسه بالخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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