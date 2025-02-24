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حوادث

حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في أبو النمرس

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في أبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

سرقة شقة في أبو النمرس 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شقة سكنية في أبو النمرس للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن 4 عاطلين تم تحديد هويتهم، وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

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نيابة الجيزة أبو النمرس أمن الجيزة

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