محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بـ المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية، وذلك استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف، بما يتناسب مع أهمية تلك المزارات السياحية البارزة.

تطوير المحاور المرورية والمناطق المحيطة بالمتحف

شملت الجولة تفقد المحاور المرورية المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير، مثل طريق الفيوم وطريق الإسكندرية الصحراوي، لمتابعة تنفيذ أعمال الأرصفة، وتجميل المسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار، وتركيب أعمدة الإنارة والإضاءة الحديثة، بالإضافة إلى معاينة مسار مد كابلات الكهرباء اللازمة لدعم المنطقة.



وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للإسراع في وتيرة الأعمال، مع استكمال تركيب بلاط الإنترلوك في المواقع الجارية بها الأعمال، وفقًا للجدول الزمني المحدد. كما وجه رئيس حي الهرم بضرورة مراعاة المعايير الفنية أثناء صب القواعد الخرسانية لأعمدة الإنارة، مع تدعيم الجزيرة الوسطى بالإضاءة الكافية لضمان مستوى إنارة مناسب بالمنطقة.

تكثيف جهود النظافة والتجميل

ووجّه محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة تكثيف دوريات النظافة، مع كنس وغسيل الأرصفة وبلاط الإنترلوك بانتظام للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال الوفود السياحية.

تطوير طريق التريض ومدخل كفر الجبل

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق التريض بمدخل كفر الجبل، وهو أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الأثرية، وذلك لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للزوار والسائحين. ووجه المحافظ رئيس حي الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لسرعة تمهيد مسارات الخيول المؤدية للمنطقة الأثرية، لتوفير سبل الراحة للأفواج السياحية.

المسؤولون المشاركون في الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة كل من هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وحازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وأحمد هجرس، مدير شبكات توزيع الكهرباء.

محافظة الجيزة تواصل جهودها لتطوير المناطق السياحية استعدادًا لاستقبال الزوار

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية محافظة الجيزة للنهوض بالبنية التحتية، ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية، وتعزيز الخدمات المقدمة للزوار، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر أمام العالم.

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