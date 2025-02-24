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رياضة

الدوري الإسباني، إشبيلية يتقدم بهدف على ريال مايوركا في الشوط الأول

اشبيليه الاسباني،
اشبيليه الاسباني، فيتو

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد ريال مايوركا، بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مواجهات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

هدف إشبيلية سجله اللاعب كيكي سالاس في الدقيقة 45+ض من عمر اللقاء.

أعلن مدربا فريقا إشبيلية وريال مايوركا، عن تشكيل الفريقين للمباراة القائمة ألان، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الإسباني - الليجا.

تشكيل إشبيلية ضد ريال مايوركا 

حراسة المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: خوسيه أنخيل كارمونا، لويك بادي، كيكي سالاس، أدريا بيدروزا، خوانلو سانشيز.

خط الوسط: ساول نيجويز، جبريل سو، روبين فارجاس.

خط الهجوم: دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال.

ريال مايوركا، فيتو
ريال مايوركا، فيتو

تشكيل ريال مايوركا أمام إشبيلية 

حراسة المرمى: دومينيك جريفز.

خط الدفاع: أنطونيو رايلو، خوسيه كوبيتي، بابلو مافيو، جوهان موجيكا.

خط الوسط: مارتن فليجانت، سيرجي داردير، عمر ماسكاريل، داني رودريجز.

خط الهجوم: تاكوما أسانو، فيدات موريكي.

موقف الفريقين في الدوري الإسباني

دخل إشبيلية المباراة وهو في المركز السابع برصيد 36 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. 

في المقابل، يحتل ريال مايوركا المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تُبعده عن صراع الهبوط.

تاريخ المواجهات بين إشبيلية ومايوركا

شهدت المواجهات الأخيرة بين الفريقين تفوقًا نسبيًا لصالح إشبيلية، الذي فاز 2-1 في لقاء الدور الأول. 

بينما حقق مايوركا فوزًا وحيدًا بنتيجة 1-0 في ديسمبر 2023. وانتهت مباراة الذهاب هذا الموسم بالتعادل السلبي 0-0.

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