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ثقافة وفنون

طرح الأغنية الدعائية لمسلسل 80 باكو

80 باكو، فيتو
80 باكو، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل 80 باكو الأغنية الدعائية للمسلسل والتي تحمل اسم “الفرحة فرحتنا”.

الأغنية من غناء وكلمات وألحان إسلام كابونجا، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

ويشارك مسلسل “80 باكو” بطولة هدى المفتي وانتصار، في موسم دراما رمضان المقبل، حيث من المقرر أن يعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد. 

مسلسل 80 باكو 

ومسلسل 80 باكو هو عمل درامي “لايت كوميدي” وينتمي للمسلسلات القصيرة، حيث أنه سيتكون من 15 حلقة. 

قصة مسلسل 80 باكو 

 وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول "بوسي" مصففة شعر موهوبة تعجز عن تأمين 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، فتقرر "لولا" صاحبة الصالون، ترقيتها إلى مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، فتنفتح بوسي على عالم آخر يغير نظرتها للحياة ونفسها وأحلامها.

 

أبطال مسلسل 80 باكو 

المسلسل بطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، إنعام سالوسة، من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس. 

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