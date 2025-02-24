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خارج الحدود

نائب رئيس حماس بالخارج يعترف: لو علمت بحجم دمار 7 أكتوبر لعارضته

حماس، فيتو
حماس، فيتو

في اعتراف غير مسبوق لحركة حماس بشأن هجوم 7 أكتوبر، أكد نائب رئيس حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، أنه كان سيعارض الهجوم لو علم بالدمار الذي سيلحق بالقطاع الساحلي.

 

لو علمت بحجم دمار 7 أكتوبر لعارضته

وبحسب شبكة «العربية»، قال أبو مرزوق في مقابلة مع "نيويورك تايمز"، "لو كنت أعلم حجم الدمار الذي سينتج عن هجوم 7 أكتوبر 2023 لكنت عارضته"، مضيفًا "إن معرفة العواقب كانت ستجعل من المستحيل دعمه".

وتابع: "لم يكن لدينا علم مسبق بخطة 7 أكتوبر لكن أنا وقادة حماس أيدنا الاستراتيجية العامة للهجوم على إسرائيل".

 

مستعدون للتفاوض حول السلاح

كما قال إن هناك استعدادا معينا لدى حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في غزة. وهي نقطة خلافية في المفاوضات مع إسرائيل، متخذًا بذلك موقفا رفضه بعض مسؤولي الحركة الفلسطينية.

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