الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

زيادة جديدة في سعر الذرة الأوكراني، أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ ارتفع  سعر الذرة الأوكراني نحو 100 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل  سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا،  سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13600 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه للطن، وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12700 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14200 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن  أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 1289.8 جنيه، بارتفاع 70 جنيها في الطن، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 250 جنيهًا إلى 13 ألف جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15293.1 جنيه، بارتفاع 726 جنيها في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 6 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، حسب الوزن والنوع.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18500 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19500 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 10800 جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 13400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 15800 جنيه.

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

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