الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، طن الصويا يرتفع 200 جنيه

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ ارتفع سعر طن علف الصويا نحو 200 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء  سعر الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا،  سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13600 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه للطن، وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12700 جنيه للطن،  ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14200 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن  أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 1228.6 جنيه، بارتفاع 255 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 325 جنيهًا إلى 13 ألف جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14592.8 جنيه، بانخفاض 1088 جنيها في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 11 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، حسب الوزن والنوع.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18500 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19500 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 19500 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 10400 جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 13400 جنيه للطن سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 15800 جنيه.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاعلاف سعر الأعلاف سعر العلف أسعار العلف سعر الذرة اسعار الذرة سعر الصويا اسعار الصويا أسعار الردة سعر الردة سعر الجلوتين أسعار الكسب سعر الكسب سعر علف الصويا سعر الجلوتوفيد أسعار الجلوتوفيد أسعار علف الصويا أسعار الأعلاف اليوم سعر الحبوب أسعار الحبوب

الأكثر قراءة

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

عملية مخاض لحرب كبرى، توفيق عكاشة يكشف سر منح ترامب شحنة قنابل ضخمة لإسرائيل

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

مصرع وإصابة 18 شخص، أقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار بكرداسة (صور)

منوعات

المزيد

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

دراسة تحدد مصدرا جديدا لتلوث الهواء يهددنا بأمراض خطيرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والمشاكل

«وإن منكم لمن ليبطئن»، الشعراوي يروي قصة رجل تخاذل عن القتال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية