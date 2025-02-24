أحدهم رهن أرضه وآخر أصيب بالسكر، ضحايا منصة FBC الإلكترونية يروون مآسيهم

كشف أحمد حمدي، أحد ضحايا عملية النصب التي تعرض لها مستثمرو منصة FBC الإلكترونية ، عن خسارته 60 ألف جنيه كان قد أودعها في المنصة قبل نحو شهر، مشيرًا إلى أن هذه الأموال جاءت بعد بيع مصوغات زوجته على أمل تحقيق أرباح لم تتحقق.



وقال حمدي، الذي لم يكن يتخيل أن يكون ضحية للاحتيال الإلكتروني، إنه أصيب بمرض السكري فور اكتشافه أن المنصة اختفت تمامًا من الإنترنت، بعدما استيقظ ذات صباح ولم يجد لها أي أثر.

وأضاف بأسى: "المصيبة أنني كنت قبل أيام فقط أحضر حفلًا أقامه القائمون على المنصة، وأقنعت عددًا من أصدقائي بالاستثمار فيها، والآن هم غاضبون مني وكأنني لست ضحية مثلهم".



رهنت أرضي بـ١٥٠ ألف ومراتي أقنعتني أدخل المنصة

وفي السياق ذاته كشف فوزي يسري، أحد الضحايا الآخرين، أنه تعرض لخسارة كارثية بعدما أقنعته زوجته بالاستثمار في المنصة.

وأوضح يسري أن زوجته جربت في البداية استثمار 5 آلاف جنيه وحققت أرباحًا، مما دفعه إلى رهن قطعة الأرض التي ورثها عن والده والحصول على 150 ألف جنيه ليودعها في المنصة، معتقدًا أنها فرصة ذهبية.

وأضاف: "حصلت على الأرباح في البداية، لكن بعد شهر ونصف تفاجأت باختفاء المنصة تمامًا، وعلمت من زوجتي أننا تعرضنا للنصب، لم أعرف كيف أواجه الموقف، لكن أحد الأشخاص نصحني بتقديم بلاغ رسمي أنا وزوجتي ضد القائمين على المنصة".

أول تحرك أمنى بعد النصب على المواطنين من قبل منصة FBC للاستثمار



وفتحت أجهزة الأمن، تحقيقا موسعا فى واقعة تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال على أموالهم من قبل منصة FBC للاستثمار.

وكان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد منصة FBC للاستثمار على الإنترنت، يتهمون إياها بجمع مبالغ كبيرة منهم، لتغلق بعده المنصة، التي ادعت أنها مرخصة.



وقال أحد المتضررين بأن المنصة كانت تطلب منه جلب عملاء آخرين مقابل مبالغ مالية فى صورة عمولة مالية بخلاف نسبة الأرباح التى يحصل عليها، والتى تصل أحيانا إلى 10 آلاف جنيه.

وكشف الفحص المبدئى، بأن منصة FBC ظهرت كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، ويكون أقل مبلغ للاشتراك فيها 720 جنيهًا، ويتم منح المستخدمين أموالًا مقابل مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب كأرباح، في طريقة لتحفيزهم على الدفع أكثر لتحقيق مكاسب أكبر، ليصابوا بصدمة كبيرة في النهاية وهي اختفاء المنصة ذاتها.

ويقوم فريق أمنى بالتحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها وضبط القائمين على إدارة المنصة بداخل البلاد أو الوكلاء لها، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

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