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محافظات

تنفيذ 150 نشاطا توعويا لطلاب المدارس للحفاظ على مياه الشرب في سوهاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خلال العام الدراسى الجارى، بتنفيذ أكثر من 150 نشاطا توعويا لطلاب المدارس والتى تتنوع ما بين ابتدائية وإعدادية وثانوية بجميع مراكز المحافظة.

 

 تنفيذ 150 نشاطا توعويا لطلاب المدارس لتوعيتهم بكيفية الحفاظ على مياه الشرب بسوهاج

 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن الأنشطة التوعوية لطلاب المدارس تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، هذا بالإضافة إلى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام  الأمثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وإضرارها على الصحة العامة.
 

 

 وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أن أنشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، وأنه يتم توعية طلاب المدارس فى المرحلة الابتدائية من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية والالعاب التفاعلية، كما يتم توعية طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية بندوات توعوية والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة واصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة والتى تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحية للتعامل مع المياه.

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الاعدادية والثانوية الصرف الصحي بسوهاج ادارة التوعية طلاب المرحلة الاعدادية مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب بسوهاج

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