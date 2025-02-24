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أخبار مصر

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الاربعاء المقبل بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية على أغلب الانحاء

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 25-2-2025 في محافظة الفيوم

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد  وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ويستمر تأثر  البلاد اليوم بموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الانحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاضا طفيفا  على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4  درجة مئوية  على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع الأربعاء

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس بارد  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على  شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  09

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:11
 

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