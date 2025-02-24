الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 10 جنيهات بختام تعاملات اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 داخل الأسواق.

 

سعر الذهب اليوم

وتنشر “فيتو” سعر الذهب اليوم وفق آخر تحديث بالأسواق المحلية.

أسعار الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4748 جنيها "بيع“.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4155 جنيها ”للبيع".

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 350  جنيها “للبيع”.

سعر الذهب، فيتو
سعر الذهب، فيتو

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

يعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

 

 

 

الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الذهب اليوم سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب جرام الذهب عيار 21 الذهب عيار 24

مواد متعلقة

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

ساويرس: العملات الرقمية وهمية وملهاش صاحب، وهذا مصير الدولار خلال الفترة المقبلة حال عدم تخفيض سعر الفائدة، أسرتي وظفت ٤٢ ألف مصري حتى الآن، تبرعي للجامعة الأمريكية نابع من أهمية العلم

انطلاق فعالية دعم رواد الأعمال بالتعاون بين Gemini Africa وhabitat

سعر الدولار اليوم الأحد 23 فبراير 2025 في بداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم السبت

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 22 فبراير 2025

سعر الإسترليني مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 22 فبراير 2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 22 فبراير 2025
ads

الأكثر قراءة

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

ارتفاع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

وزير التموين: لا مساس برغيف الخبز ونسعى لزيادة الدعم بهذه الطريقة

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان

زاهي حواس يرد على مزاعم كسر تمثال سقارة: لم ألمسه على الإطلاق (فيديو)

نجم الأهلي يعود للتشكيل الأساسي أمام حرس الحدود في الدوري

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

منوعات

المزيد

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل علي ذنب لو خالفت طلب زوجي بالذهب لأمه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تفسير رؤية إمام المسجد في المنام وعلاقتها بتحسن المعيشة وسعة الرزق

هل تجوز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية