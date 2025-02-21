مهمتك مش فلوس بس، مفتي الجمهورية يوجه رسالة مهمة لكل الآباء (فيديو)

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن الدور المحوري الذي يلعبه الأب داخل الأسرة، مشددًا على أن مسئوليته لا تقتصر فقط على توفير الاحتياجات المالية، بل تمتد لتشمل الجوانب التربوية والأخلاقية والدينية.

وأوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “اسأل المفتي” على قناة صدى البلد، أن الأب والأم يشتركان في تحمل مسئولية تربية الأبناء، وإن كان الدور الأكبر يقع على عاتق الأب نظرًا لطبيعة تكليفه وما خُلق عليه.

مفتي الجمهورية يوضح أهمية دور الأب في الأسرة

وتابع: الإسلام وضع إطارًا واضحًا لدور الأب في الأسرة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 'كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته'، حيث أكد أن الرجل في بيته راعٍ ومسؤول، كما أن المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة.

وأشار المفتي إلى أن مسئولية التربية تحتاج إلى التوازن بين الحزم واللين، إذ قد يجمع أحد الوالدين بين الجانبين، أو يتكامل دورهما بحيث يكون أحدهما أكثر حزمًا بينما يكون الآخر أكثر عطفًا ورحمة، مما يخلق بيئة تربوية متكاملة ومتوازنة.

وأضاف نظير عياد، أن القرآن الكريم شدد على أهمية الأسرة وترابطها، مستشهدًا بقوله تعالى: 'يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ'، مشيرًا إلى أن مراعاة حقوق الأبناء تأتي في مقدمة المسؤوليات التي يجب على الأبوين الالتزام بها.

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الأطفال بأسلوب يعزز القيم والأخلاق

كما لفت المفتي إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الأطفال بأسلوب يعزز القيم والأخلاق، مستشهدًا بموقفه مع الغلام حيث وجهه قائلًا: 'يا غلام، سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك'، وهو ما يعكس الدور التربوي المباشر داخل الأسرة.

وأكد أن على الآباء والأمهات إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، والحرص على القيام بدورهم التربوي إلى جانب مسؤولياتهم الأخرى، مشددًا على أهمية استمرارية الرعاية والتعليم والتوجيه في كل مرحلة من مراحل نمو الأبناء، وفقًا لما تمليه طبيعة الحياة وظروف كل أسرة.

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