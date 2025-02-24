6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ورقيات بالمنوفية

نشب، منذ قليل، حريق هائل داخل مصنع للورقيات بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للورقيات بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.

ودفعت الحماية المدنية بمدينه السادات بعدد 6 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمصانع المجاورة.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الحريق نشب في بكر ورقيات مُخزنة داخل المصنع أدى لسرعة الإشتعال، ولا يوجد أي خسائر في الأرواح حتى الآن، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق بشكل كامل.

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