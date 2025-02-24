الإثنين 24 فبراير 2025
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محافظات

مصرع شاب واصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأربعين بقنا

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

لقي شاب مصرعه وأصيب صديقه، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأربعين في منطقة المساكن، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأربعين في منطقة المساكن بندر قنا.

وأسفر الحادث عن مصرع ز، يبلغ من العمر 24 عامًا، وإصابة صديقه ع، يبلغ من العمر 24 عامًا، من قوص، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأربعين في طريق المنطقة الصناعية بندر قنا.

تم إيداع الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة والمصاب إلى الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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