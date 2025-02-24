مدير تعليم قنا يتابع انتظام الدراسة بإدارة دشنا

تفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا يرافقه طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية في زياره مفاجئة ديوان إدارة دشنا التعليمية لمتابعة الإنضباط الإداري حيث تفقد الأقسام المختلفة بالإدارة وتابع شئون الديوان وحضور العاملين وتواجدهم بالإدارة.

الحضور والانصراف بالمدارس

كما تفقد وحدة الحسابات والشئون القانونية والملفات وراجع خطوط السير للموجهين وراجع سجلات الحضور والانصراف، وأثنى وكيل الوزارة على انضباط العمل بديوان الإدارة.

كما أحال وكيل الوزارة مدير مدرسة السادات الإعدادية للشئون القانونية بعدما لاحظ أثناء مروره ترك الباب مفتوحا وعدم تواجد مسئول الأمن.

متطلبات العمل واحتياجات المدرسة

كما شملت جولة وكيل الوزارة تفقد مدرسة دشنا الفندقية حيث تفقد المطعم بالمدرسة للوقوف على متطلبات العمل واحتياجات المدرسة والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تعترض العمل الفندقي بالمدرسة لتحويلها لمدرسة منتجة تخدم المجتمع وتسد احتياجات السوق المحلي.



حيث شدد على تواجد مسئول للأمن بكل مدرسة واستكمال بيانات الزائر وتوقيت دخوله وخروجه وإحكام إغلاق الأبواب، كما، وضرورة تواجد قوائم وجداول الحصص بكل فصل دراسي، والتزام المعلمين بالجداول المخصصة والانصبة المقررة بعد تكليف معلمي الحصة والمعلمين.

وأكد الوكيل ضرورة تنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المحددة ورصد درجاتها أولا بأول، وكذا تفعيل الأنشطة التربوية واكتشاف ورعاية الموهوبين مشددا علي السير في المناهج الدراسية وفق الخطط الموضوعة، وتفعيل لائحة الانضباط.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية اليومية التي يجريها وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة لتحقيق الانضباط الإداري بالإدارة والمدارس.

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