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خارج الحدود

أبو الغيط يستقبل قضاة محكمة الاستثمار العربية

أبو الغيط مع قضاة
أبو الغيط مع قضاة محكمة الاستثمار العربية، فيتو

 استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم قضاة محكمة الاستثمار العربية وذلك بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة.

تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط استقبل السادة القضاة حتى يتسنى لهم أداء اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية. 
وأضاف المتحدث أن الغرض من انشاء هذه المحكمة  هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي-العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية.

هيئة محكمة الاستثمار العربية 

وتشكلت هيئة المحكمة في دورتها  الجديدة، والتي تبدأ ولايتها من فبراير الجاري ولمدة 3 سنوات، من 24 قاضيًا من 13 دولة وهي: مصر- موريتانيا- اليمن- قطر- العراق- سوريا- المغرب- الأردن- فلسطين- البحرين- سلطنة عمان- السعودية- لبنان.

التحديات التي تواجه المنطقة العربية

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط كان حريصًا على الاستماع للسادة القضاة وتبادل الحديث معهم ووضعهم في صورة التحديات التي تواجه المنطقة العربية على مختلف الأصعدة.

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