نتيجة قرعة شقق مشروع جنة ضمن برنامج مسكن

مسكن، نتيجة قرعة برنامج مسكن، شقق مشروع جنة، شقق جنة، أجرت اليوم الإثنين، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرعة العلنية بين المتقدمين على وحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر.

نتيجة قرعة برنامج مسكن شقق مشروع جنة

كما سيتم إجراء القرعة العلنية وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، 25 /2 /2025، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، بعد غد 26 /2 /2025 بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

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نتيجة قرعة برنامج مسكن شقق جنة

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة للأراضي المميزة تم طرح 1938 قطعة، تقدم لحجزها 202 مواطن من ذوي الهمم و6617 مواطنًا من باقي العملاء، وفي محور الأراضي المتوسطة، تم طرح 1270 قطعة أرض تقدم لها 761 مواطنًا من ذوي الهمم و33937 من باقي العملاء بمدينة السادات.

تفاصيل نتيجة قرعة برنامج مسكن شقق مشروع جنة

وأضاف "الشوربجي"، أنه تم إجراء القرعة العلنية لوحدات دار مصر حيث تم طرح 11 وحدة تقدم لحجزها 8 عملاء من ذوي الهمم وعدد 200 مواطن من باقي العملاء. يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

واغلقت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية نهاية ديسمبر الماضي باب التقديم على شقق مشروع جنة مصر ضمن طرح الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة ضمن برنامج مسكن للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة ضمن برنامج مسكن.

نتيجة قرعة برنامج مسكن شقق مشروع جنة

وضمت خريطة طرح شقق جنة مصر كالتالي:

-القاهرة الجديدة:

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



- 6 أكتوبر:

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



دمياط الجديدة:

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

كما سجلت أسعار شقق جنة مصر القاهرة الجديدة 15850 جنيهًا للمتر وجدية الحجز 100 ألف جنيه ومساحات الشقق 100- 140 مترا مربعا، و6 أكتوبر 15500 جنيه للمترمساحات تتراوح بين 115- 150 مترا مربعا،ودمياط الجديدة 12950 جنيهًا سعر المتر ومساحات 100- 150 مترًا مربعًا

كما تضمنت شروط التقديم أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف وألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم ولا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة) وتعتبر أحكام القانون رقم (59) لســ1979ـنة في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لـــسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون (119) لس 2008 سنة ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.



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