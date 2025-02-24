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ثقافة وفنون

"الإنتاج وتجديد شباب السينما" على طاولة نقاش المجلس الأعلى للثقافة (صور)

لجنة السينما بالمجلس
لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة

أقامت لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، حلقة نقاشية بعنوان "الإنتاج وتجديد شباب السينما المصرية"، وذلك بقاعة الندوات بالمجلس في دار الأوبرا المصرية. 

الإنتاج وتجديد شباب السينما المصرية 

واستهلت الندوة بحديث الناقد عصام زكريا عن قدرة صناعة السينما المصرية على تجديد نفسها والتجاوب والتكيف مع كل ما يمر بها، ودار الحديث عن أهمية ورش العمل والتشبيك مع كل من المنتجين وكتاب السيناريو والمخرجين، كما أكد الاهتمام بنواة الأعمال المميزة القابلة للتنفيذ عن طريق الاهتمام بأعمال الشباب. 

فعاليات المجلس الأعلى للثقافة 

وأما هشام عبد الخالق مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، فقد أثنى على جهود الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الذي استجاب لتوصيات غرفة صناعة السينما، ثم انتقل في حديثه عن الإنتاج في صناعة السينما إلى تقسيم الأفلام إلى أفلام كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وأوصى في حديثه على ضرورة دعم صناعة الأفلام الصغيرة والمتوسطة لأن أصل العمل بها جيل الشباب، وأكد أهمية دور المعاهد التي تخرج الكتاب والمخرجين الشباب الذين لديهم الأفكار المبدعة الجديدة التي يطلبها الجمهور. 
 

أما الفنانة والمنتجة إسعاد يونس فقد تحدثت قائلة إن من مصلحة الدولة دعم صناعة السينما حيث إنها منتج ثقافي يمكن تصديره، وأوصت بتحديد شكل الإنتاج ودعم الفيلم المستقل واستخدام أدوات متاحة، وذلك عن طريق دعم المنصات التي تستطيع أن تروج للأفلام المستقلة بالإضافة إلى إمكانية فتح منافذ للأفلام الصغيرة. 
ثم انتقل الحديث للسيناريست محمد حفظي، والذي أكد ضرورة دعم الأفلام الروائية القصيرة والوثائقية، وأوصى بنزول الأفلام على مدار العام، على ألا يقل عددها عن ٧٠ فيلمًا خلال العام، كما أوصى بأهمية الإنتاج المشترك مع الدول العربية.

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