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ثقافة وفنون

الأعلى للثقافة يناقش غدا "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"

الاعلى للثقافة
الاعلى للثقافة

 ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، ولجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ومقررها المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، مائدة مستديرة غدا الثلاثاء، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..ما بعد عام ٢٠٢٦ "  .

 

الأعلى للثقافة

 وسوف تعرض المائدة بـ الأعلى للثقافة كتاب "ما الدستور"، سيقوم بالعرض المستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعرض الورقة المفاهيمية المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة.


ومن المقرر أن يتحدث في المائدة كلا من:
الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام 
المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان
الدكتورة دعاء الهواري مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية.
الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتصاميم الاجتماعي بمجلس الشيوخ
الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة 
اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان
وتأتي الدائرة بمشاركة أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة والخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.

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