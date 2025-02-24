محافظ قنا يعقد اجتماعًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تعزيز وتنمية الموارد المالية للمحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية.

حضر الاجتماع اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود حمدان، المستشار المالي، وشاذلي قاسم محمد، مدير وحدة الإيرادات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها، بما يحقق أقصى قيمة اقتصادية لها، وتشمل تلك الموارد "المواقف، الأسواق، أماكن الانتظار، والإعلانات"، وذلك بهدف تحقيق دخل مباشر يدعم جهود الصيانة وتحسين الخدمات المحلية.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على ضرورة تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خلق المزيد من فرص العمل للشباب

وأضاف "عبد الحليم" أن الإدارة المثلى للموارد تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال القضاء على الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تطوير البنية التحتية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا القيادات التنفيذية بضرورة الاستعانة باللجان المختصة عند طرح الموارد المتاحة للإيجار، مع أهمية التعاقد مع وكيل إعلاني عند طرح الإعلانات، مع الأخذ في الاعتبار الرؤية الاستثمارية في إدارة الأراضي والأصول المملوكة لكل مركز إداري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.