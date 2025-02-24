تعليم قنا يهنئ الفائزين في نهائيات مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية

هنأ هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الطلاب الفائزون في نهائيات مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة المركزية للتعليم العام، الإدارة العامة للتعليم الثانوي، الإدارة العامة للاتحادات الطلابية) والذين بلغ عددهم (6) طلاب.

التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة

وأشار "عنتر" إلى أن طلاب مدرسة قفط الثانوية المشتركة ممثلة لمحافظة قنا حصلوا على المركز الأول على مستوى القطاع الخامس ضمن التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة.

وكانت المسابقة أجريت بمبنى الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، حيث حصل طلاب تعليم قنا على المركز الأول على مستوى القطاع الخامس، وتم تصعيدهم للمنافسة في التصفيات النهائية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25-26 فبراير الجاري بين أربعة قطاعات وتتمثل في مديريات (القاهرة، وكفر الشيخ، والأسماعلية، بنى سويف )

متمنيًا لهم مزيد من التفوق، موجهًا التهنئة لهم ولأسرهم، ومعلميهم، وهيئة إشراف المتمثلة في إدارة التعليم الثانوي بإشراف أحمد سليمان مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، وأشرف زغلول ومبروك عمر الطويل المشرفين على الطلاب في المسابقة بالقاهرة.

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