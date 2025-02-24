إصابة طالب صدمه قطار بالعامرية في الإسكندرية

أصيب طالب جامعي بكدمات وجرح بالساق، عقب انزلاق قدمه أسفل قطار بمنطقة العامرية غرب الاسكندرية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالحادث.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة محمد حسن، 20 سنة، طالب بكلية الآداب، صدمه القطار أثناء عبوره قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وانزلاقه أسفل القطار أثناء المرور بجانبه، أسفل كوبري العامرية بجوار المزلقان، أسفر الحادث عن حدوث جرح متهتك بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، تم نقل المصاب الي مستشفي الطلبة لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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