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رياضة

الموعد النهائي لوصول الفرق المشاركة بمونديال الأندية إلى أمريكا

كاس العالم للانديه،فيتو
كاس العالم للانديه،فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد وصول الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025، إلى مقر إقاماتها في المدن التي ستحتضن المسابقة في الولايات المتحدة.

وتدور منافسات كأس العالم للأندية 2025، في أول نسخة موسعة بمشاركة 32 ناديا من بينها 5 فرق عربية وهي الهلال السعودي والعين الإمارتي والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي.

وأفادت تقارير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطابين رسميين لكل الأندية المشاركة في المونديال، يتعلق الأول باجتماع ترتيبي للبطولة، سيحضره ممثل رسمي عن كل ناد، وذلك في مدينة نيويورك الأمريكية في شهر أبريل المقبل.

أما الخطاب الثاني فيحدّد الموعد النهائي وصول الوفود المشاركة في البطولة والذي حدّده الفيفا ليوم 11 يونيو 2025 كأقصى تقدير وفق ما أوردته تقارير إخبارية.

وأضافت المصادر أن الاتحاد الدولي للعبة يرغب في أن يكون يوم 11 يونيو أي 4 أيام قبل انطلاق البطولة، هو الموعد النهائي لوصول وفود الأندية.

وتهدف الفيفا بذلك إلى استيفاء اللجنة المنظمة زيارة جميع الوفود المشاركة وإطلاعها على آخر الترتيبات المتعلقة بأوقات التداريب وموعد الالتحاق بالملعب لخوض المباريات وغيرها من الأمور التنظيمية للمسابقة المرتقبة جدا في كرة القدم العالمية وفي تاريخ الفيفا.

وسيكون كأس العالم للأندية 2025، شبيها في نظامه بكأس العالم للمنتخبات (بين 1998 و2022) حيث تخوض الأندية الـ32 منافسات الدور الأول من خلال 8 مجموعات من 4 أندية على أن يتأهل الأول والثاني للدور ثمن النهائي.

وتبدأ الأدوار الإقصائية بثمن النهائي وصولا للنهائي الذي يقام يوم 13 يوليو 2025.

واسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في مدينة ميامي الأمريكية، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويفتتح الأهلي مباريات كأس العالم للأندية 2025، يوم 14 يونيو المقبل، بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح البطولة.

 

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